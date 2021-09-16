Гривня на закрытии межбанка укрепилась к евро
16 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,68 - 26,70 гривни;
Евро - 31,36 - 31,38 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,61 - 26,78 гривни. Евро покупают по 31,26 гривни, продают по 31,55 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,69 - 26,75 гривни, евро - 31,34 - 31,44 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 16 сентября на уровне 26,65 гривни.
16 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,67 гривни.
15 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,63 - 26,65 гривни.
Экономическая правда
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