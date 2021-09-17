Все разделы
Укр / Рус

Курс валют: гривня немного снизилась к доллару

Пятница, 17 сентября 2021, 09:20

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 17 сентября на уровне 26,67 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,37 грн (на 16 сентября – 31,52 гривни).

Напоминаем:

16 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,67 гривни.

16 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на закрытии межбанка укрепилась к евро 16 сентября 2021, 17:20
Курс валют на 16 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки 16 сентября 2021, 11:17
Кабмин утвердил бюджет на 2022-й год: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса 15 сентября 2021, 21:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!