Курс валют: гривня немного снизилась к доллару

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 17 сентября на уровне 26,67 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,37 грн (на 16 сентября – 31,52 гривни).

Напоминаем:

16 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,67 гривни.

16 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.

Экономическая правда