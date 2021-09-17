Курс валют: гривня немного снизилась к доллару
Пятница, 17 сентября 2021, 09:20
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 17 сентября на уровне 26,67 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,37 грн (на 16 сентября – 31,52 гривни).
Напоминаем:
16 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,67 гривни.
16 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни.
Экономическая правда
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