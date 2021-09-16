Курс валют на 16 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки

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16 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,67 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,65 - 26,67 гривни;

Евро - 31,39 - 31,41 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,59 - 26,77 гривни. Евро покупают по 31,28 гривни, продают по 31,58 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,67 - 26,72 гривни, евро - 31,36 - 31,50 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 16 сентября на уровне 26,65 гривни.

15 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,63 - 26,65 гривни.

Экономическая правда