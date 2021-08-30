Тарифный вопрос: Кабмин разработает план плавного повышения цен на электроэнергию

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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности, которым поручил Кабмину создать план постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электроэнергию с учетом социальной защиты потребителей.

Об этом говорится в указе президента от 28 августа о решении СНБО "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере".

Так, Кабмину поручили до 31 декабря в этом году определить порядок постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электрическую энергию для бытовых потребителей. В условиях такого перехода необходимо обеспечить социальную защиту лиц, нуждающихся в государственной поддержке и помощи.

До 30 сентября власть также должна разработать и утвердить план установления справедливой стоимости электрической энергии для бытовых потребителей.

Кроме того правительство должно обеспечить переход от товарного к финансовому механизма ПСО на участников рынка с обеспечением доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 октября 2021 года.

В частности, говорится в документе, с учетом возложения таких специальных обязанностей на оператора системы передачи (Укрэнерго) и операторов систем распределения (облэнерго).

Также правительство проанализирует соотношение стоимости электроэнергии в стоимости ее распределения и передачи в составе тарифа, но не только на предмет обоснованности такого соотношения.

В течение двух недель правительство вместе с другими ведомствами (в частности СБУ и СНБО) должны проанализировать структуру собственности всех операторов распределения электроэнергии и поставщиков универсальных услуг и установить реальных конечных бенефициарных владельцев.

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Напоминаем:

Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк в интервью ЭП рассказал, что нет другого выхода, кроме как выравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности. Тогда ожидалось, что соответствующее решение должно быть вскоре принято.

Однако впоследствии Кабмин принял новую модель ПСО, согласно которой тариф на электроэнергию для населения снизили до 1,44 грн / кВт-час с 1 октября до 30 апреля 2022 года. Он будет действовать при условии потребления объемом до 250 кВт в месяц, для потребления сверх этого объем тариф остается 1,68 грн / кВт-час.

Экономическая правда