Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

фото: нбу

15 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,63 – 26,65 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,63 – 26,65 гривні;

Євро — 31,47 — 31,49 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,61 — 26,78 гривні. Євро купують за 31,28 гривні, продають за 31,61 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,63 – 26,71 гривні, євро – 31,35 – 31,45 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 15 вересня на рівні 26,64 гривні.

15 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 – 26,66 гривні.

Економічна правда