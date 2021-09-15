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Курс гривні до долара майже не змінився

Середа, 15 вересня 2021, 19:30

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 16 вересня на рівні 26,65 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,52 грн (на 15 вересня – 31,46 гривні).

Нагадуємо:

15 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 – 26,66 гривні.

15 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,63 – 26,65 гривні.

Економічна правда

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