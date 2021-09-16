Все разделы
Укр / Рус

В последний день работы скандальная ГАСИ разрешила построить городок на территории киевского университета

Четверг, 16 сентября 2021, 09:00
 
фото из открытых источников

Государственная строительно-архитектурная инспекция выдала разрешение на строительство жилого комплекса на более 1600 квартир на территории Национального авиационного университета в Киеве.

Об этом говорится на странице объекта в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Разрешение выдано 14 сентября, за день до окончательной ликвидации ГАСИ. 15 сентября министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил о начале работы нового органа – Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАМ).

В 14 домах нового жилого комплекса построят 1659 квартир общей площадью 107,3 тыс кв м. 

Для сравнения, в 42 домах ЖК "Липинка" находится 920 квартир, а общее количество введенного в эксплуатацию жилья в Киеве в первом квартале 2021 года составляет 145,06 тыс кв м .

Генподрядчиком работ на территории студгородка выступит ООО "Атмосфера инжиниринг системз".

По словам юриста Георгия Могильного, строительство на территории университета является незаконным, поскольку противоречит Генеральному плану. Об этом также написано в выданных в 2014 году Градостроительных условиях и ограничениях. Тогдашний главный архитектор Киева Сергей Целовальник выдал ГУО "авансом" с требованием учесть строительство в новом Генплане Киева.

Ректором Национального авиационного университета является Максим Луцкий, бывший народный депутат от Партии регионов и кум экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

строительство недвижимость Киев образование Минрегион

powered by lun.ua
Материалы по теме
Хомутынник хочет построить большой ТРЦ на озере в Киеве, жители против 15 сентября 2021, 12:25
"За шаг до истощения" привлечет ли рынок жилья новых инвесторов в 2022 году? 13 сентября 2021, 13:13
Суд разрешил строить многоэтажки в селах 10 сентября 2021, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!