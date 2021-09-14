Шмыгаль: У нас есть несколько накопленных миллиардов в частных пенсионных фондах

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Премьер Денис Шмыгаль заявил, что сейчас продолжаются дискуссии относительно того, как осуществлять запуск накопительного уровня пенсионной системы, по его словам, у государства есть несколько накопленных миллиардов гривен в частных пенсионных фондах.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

У Шмыгаля спросили, за счет чего планируют осуществить запуск накопительного уровня пенсионной системы и когда и какая будет нагрузка на бюджет, какая будет фискализация бюджета.

По мнению премьера, отсутствие накопительной пенсионной системы в Украине - это преступление против государства и украинцев.

"В течение последних 30 лет из-за бездействия власти Украина не получила накопительного уровня пенсионного обеспечения. Собственно, это одна из причин, почему сегодня пенсия в Украине такая, какая есть, а не вдвое выше.

Для того, чтобы через 10-15 лет украинцы могли иметь достойную пенсию, сегодня нужно начать работу по введению в Украине второго уровня пенсионной системы", - сказал премьер.

"Это сложный вопрос. У нас есть идеи, мы их дискутируем с профильным комитетом ВР, с Минфином, Минсоцом. Очевидно, что начало внедрения будет за счет государства, для того, чтобы люди привыкли", - пояснил глава правительства.

По его словам, важно, чтобы люди почувствовали доверие к накопительному уровню и пенсионной системы в целом. В дальнейшем, по его словам, в Украине должен развиваться также третий уровень пенсионной системы - добровольные взносы, которые частично уже реализуются.

"У нас уже есть несколько накопленных миллиардов гривен в частных пенсионных фондах. Это очень важно, ведь введение накопительной пенсии решает две вещи: обеспечение достойной пенсии и большой инвестиционный ресурс.

За 15 лет государственные и негосударственные пенсионные фонды накапливают от 40 до 50 млрд долларов", - добавил он.

Глава правительства отметил, что параллельно с пенсионной реформой нужно развивать фондовый рынок.

"В связи с этим правительство заключило меморандум с USAID, ЕБРР и Американской торговой палатой о создании и развитии инфраструктуры фондового рынка", - напомнил он.

"Вчера были переговоры с Всемирным банком. Они готовы активно участвовать в проекту развития фондового рынка и пенсионной системы второго уровня", - резюмировал Шмыгаль.

Также премьера попросили прокомментировать заявления главы Минфина Марченко о том, что, кто не имеет накоплений в негосударственных пенсионных фондах, не может рассчитывать на пенсию.

У Шмыгаля спросили, не приведет ли это к определенной тенизации - того, что люди будут получать зарплаты в конвертах, потому что нет мотивации работать официально, но премьер этот вопрос пропустил.

Напоминаем:

Накопительный уровень пенсионной системы в Украине может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, работником и правительством без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда, заявили во Всемирном банке.

Министр финансов Сергей Марченко объяснил свои слова о том, что людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии: из-за старения населения один работник будет удерживать несколько пенсионеров, поэтому существует потребность в накопительной системе.

В рамках подготовки проекту госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий.

С 1 июля в Украине повысились пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума.

Экономическая правда