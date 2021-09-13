Во Всемирном банке дали советы по пенсионной реформе в Украине

unsplash

Накопительный уровень пенсионной системы в Украине может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, работником и правительством без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказала вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

"Мы считаем, что внедрение накопительного компонента не должно проводиться за счет нынешних пенсионеров или будущих налогоплательщиков.

Поэтому в случае принятия решения о дальнейшем движении к введению накопительных пенсий в обществе должна быть открытая и прозрачная дискуссия по финансированию такого нового инструмента", - заявила Бьерде.

"Это может, например, происходить через некоторую форму распределения затрат между работодателями, работниками и правительством, без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда", - добавила она.

По ее словам, есть другая важная задача - необходимость пересмотреть расходы Пенсионного фонда, которые фактически осуществляются за счет государственных льгот и гарантий, но не всегда является частью пенсионных обязательств.

"На самом деле объединение различных денежных выплат и надбавок, которые финансируются из общего бюджета, в четкую и универсальную программу базовых пенсий, дополняет основную схему страхования, что в значительной степени решило бы проблемы дефицита ПФ", - резюмировала Бьерде.

Напоминаем:

Министр финансов Сергей Марченко объяснил свои слова о том, что людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии: из-за старения населения один работник будет удерживать несколько пенсионеров, поэтому существует потребность в накопительной системе.

В рамках подготовки проекту госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий.

С 1 июля в Украине повысились пенсионные выплаты в связи с повышением прожиточного минимума.