Украина на 90% готова к отопительному сезону – премьер

фото: правительственный портал

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что подготовка к отопительному сезону идет по графику, по его словам, правительство предпринимает ряд шагов, чтобы не допустить изменения тарифов на энергоносители для населения.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Сегодня на мировых рынках цена на газ бьет рекорды и по некоторым договорам уже превышает 700 долларов за 1000 куб. м.

В то же время правительство и НАК "Нафтогаз", как государственная компания, выступает гарантиями того, что цена на газ для населения не изменится и будет оставаться на уровне, зафиксированном годовым контрактом. Глава правительства напомнил, что цена газа по годовому контракту НАК "Нафтогаз" составляет 7,96 грн", - отмечает Правительственный портал.

По словам премьера, правительство прилагает максимум усилий, чтобы тарифы на теплоснабжение и водоснабжение не увеличивались и остались на прошлогоднем уровне. В частности, теплокоммунэнерго предложена цена на газ на уровне 7,44 грн.

"Тарифы в сфере теплоснабжения - это зона ответственности органов местного самоуправления. Именно местная власть определяет тарифы и ищет компенсаторы, для этого местные бюджеты имеют значительный ресурс.

В этом году доходы местных бюджетов составляют 509 млрд грн, это почти половина от государственного бюджета. Со своей стороны правительство предпринимает ряд шагов, чтобы не допустить увеличения тарифов. В частности, сейчас работаем над компенсацией ТКЭ разницы в тарифах", - рассказал премьер.

Шмыгаль также подчеркнул, что Украина на 90% готова к отопительному сезону.

"В газовых хранилищах закачано 18 млрд кубометров газа - это показатель больше среднего за последние 10 лет на этот период. Мы ожидаем увеличения запасов до 19 млрд и более кубометров газа", - резюмировал премьер.

Читайте больше: Повышение не за горами. Кто заплатит за дешевую электроэнергию для населения и какова ее реальная стоимость?

Напоминаем:

Вице-президентка Всемирного банка Анна Бьерде считает, что Украине нужно постепенно повышать тариф на электроэнергию населению до уровня, отражающего расходы – снижение тарифов ставит под угрозу финансовое оздоровление сектора.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности, которым поручил Кабмину создать план постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электроэнергию с учетом социальной защиты потребителей.

Глава Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк в интервью ЭП рассказал, что нет другого выхода, кроме как выравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности. Тогда ожидалось, что соответствующее решение должно быть вскоре принято.

Однако впоследствии Кабмин принял новую модель ПСО, согласно которой тариф на электроэнергию для населения снизили до 1,44 грн / кВт-час с 1 октября до 30 апреля 2022 года. Он будет действовать при условии потребления объемом до 250 кВт в месяц, для потребления сверх этого объем тариф остается 1,68 грн / кВт-час.

Экономическая правда