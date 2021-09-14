В Кабмине объяснили, где планируют брать деньги на дополнительные 12 миллиардов на субсидии

фото: правительственный потрал

Выполнение бюджета сейчас составляет 104% (это дополнительно более 28 млрд грн в общий фонд) - из этих денег правительство будет предлагать Раде выделить 12 млрд грн на субсидии.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Сегодня выполнение бюджета составляет 104%. Это дополнительно более 28 млрд грн в общий фонд. Из этих денег мы будем предлагать парламенту выделить 12 млрд грн на субсидии, чтобы все люди, которые нуждаются в субсидиях, получали их без задержек и в полном объеме", - сказал глава правительства.

По его словам, на сегодня в Украине почти 3 миллиона домохозяйств, нуждающихся в такой помощи.

"Через электронные реестры была проведена верификация получателей субсидий. Субсидии - это о справедливости, а поэтому очень важно, чтобы помощь получали люди, которые ее действительно нуждаются, а не те, которые сдают в аренду по 5-6 квартир", - добавил Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, правительство в ближайшее время подаст соответствующий проект изменений в бюджет на 2021 год.

Напоминаем:

Кабинет Министров на следующей неделе подаст в комитет проект изменений, которыми предлагается выделить на выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги дополнительные 12 млрд грн.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что финансирование субсидий в октябре и ноябре требует корректив в госбюджете на 2021 год, но с учетом перевыполнения госбюджета по доходам это не является проблемой.

Никаких проблем или задержек в процессе назначения субсидий нет - по состоянию на начало августа субсидии уже назначены более 2,3 млн домохозяйств, заявляли в Минсоцполитики.

С 1 мая все 100% украинцев, которые получают субсидию, будут получать ее живыми деньгами, также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидии назначаться не будут.

Начиная с мая, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте.

Экономическая правда