Премьер о НБУ: Никаких отказов в долгосрочном финансировании нет

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Премьер Денис Шмыгаль заявил, что решения правления НБУ обоснованы, и никаких отказов в долгосрочном финансировании нет.

Об этом он сказал на пресс-коференции, отвечая на вопрос, как планируется улучшить взаимодействие с НБУ, который с октября отказывается от долгосрочного рефинансирования банков.

"Во-первых, у нас абсолютно нормальное сотрудничество с НБУ. На еженедельной основе мы проводим совместные совещания. НБУ работает, прошлый год у нас прошел, по оценкам даже наших международных экпертов, абсолюто в нормальной, стабильной ситуации с монетарной, с денежно-финансовой политикой", - сказал Шмыгаль.

"В этом году незначительно выросла учетная ставка НБУ. Буквально на прошлой неделе поднимали снова до 8,5%. Это ответ НБУ на размер инфляции, хотя инфляция обусловлена ​​не ростом монетарной базы. Сотрудничество с НБУ продолжается в рабочем ключе.

И решения, которые принимает НБУ, они, очевидно, обоснованные, никаких отказов в долгосрочном финансировании нет. То есть НБУ ведет финансовую и монетарную политику с целью стабилизации финансовой и денежной системы, в том числе и курса валют. И в принципе, прошлый и этот год ведет довольно эффективно", - добавил он.

Напомним:

В НБУ заявили, что инструмент долгосрочного рефинансирования придавал дополнительную поддержку банковской системе во время самого сложного периода кризиса, но сейчас он потерял свою актуальность.

В июне Национальный банк сообщил, что будет постепенно прекращать антикризисные монетарные меры в поддержку банков во время пандемии коронавируса, ведь украинская экономика возвращается к устойчивому росту.

Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 0,5 п.п. до 8,5% с 10 сентября 2021 года.

НБУ сворачивает антикризисные монетарные меры с целью усиления эффекта от повышения учетной ставки и сдерживания инфляции - с начала 4 квартала прекратят проведение операций по долгосрочному рефинансированию и процентному свопу.

Экономическая правда