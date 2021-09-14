Украина ожидает миссию МВФ уже на следующей неделе – Минфин

фото: министерство финансов

Украина ожидает миссию Международного валютного фонда уже на следующей неделе.

Об этом заявили представители Минфина во время встречи с вице-президентом Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, передает пресс-служба министерства.

На встрече, в частности, обсудили условия получения "Второй займа на политику развития в сфере экономического восстановления", сотрудничество с Международным валютным фондом, результаты реализации совместных проектов, зеленый переход в Украине и основные направления дальнейшего сотрудничества двух сторон.

"Мы ценим сотрудничество с Всемирным банком. Оно позволило Украине сохранить макрофинансовую стабильность и профинансировать дефицит бюджета в трудный год. Также, что является чрезвычайно важным, в этом году у нас достаточно средств для приобретения необходимого количества вакцин", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Вместе с тем стороны обсудили условия получения "Второй займа на политику развития в сфере экономического восстановления". Предварительно Всемирный банк планирует вынести вопрос Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления на заседание Совета директоров в декабре 2021 года", - добавили в Минфине.

"Также украинская сторона отметила, что ожидает миссию МВФ уже на следующей неделе", - добавили в министерстве.

Напомним:

Ранее заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован заявил, что Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину через 10-12 дней.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал, что по плану второй транш от Международного валютного фонда должен составлять около 700 млн долларов, но допускает и объем выше.

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что возможность получения новых средств от МВФ Украина нарушит во время визита миссии фонда в Киев, который ожидается в этом месяце.

Экономическая правда