Новости 13 сентября: убытки УЗ, газовое ралли, тариф на электроэнергию

Об убытках УЗ. За первое полугодие 2021 года "Укрзализныця" отчиталась об 1,4 миллиарда гривень совокупных чистых убытков.

О газовом ралли. Цены на газ на главном европейском хабе TTF выросли до 754 долларов за тысячу кубометров 13 сентября, на украинском рынке 10 сентября она составляла 22 тысячи гривень.

О тарифе на электроэнергию. Вице-президентка Всемирного банка Анна Бьерде считает, что Украине нужно постепенно повышать тариф на электроэнергию населению до уровня, отражающего расходы – снижение тарифов ставит под угрозу финансовое оздоровление сектора.

О корпоративном управлении. Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде заявила, что внедрение корпоративного управления в Украине отстает и в некоторых вопросах состоялся откат назад.

О "Северном потоке-2". Федеральное агентство по сетям Германии (Bundesnetzagentur) подтвердило, что получило все необходимые документы для начала процесса сертификации газопровода "Северный поток-2".

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