"Укрзализныця" получила 1,4 миллиарда убытков за полгода
За первое полугодие 2021 года "Укрзализныця" отчиталась об 1,4 миллиарда гривень совокупных чистых убытков.
Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана предприятия, сообщает Марлин.
По состоянию на июль 2021 года предприятие имеет 39,1 млрд грн кредитов перед банками.
"Убыточная деятельность "Укрзализныци" вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода", – констатируют представители транспортного монополиста.
В частности, речь идет о невыполнении 6% плановых грузовых перевозок и 11,3% пассажирских перевозок. Среди негативных факторов в "Укрзализныце" также выделяют:
уменьшение транзитных перевозок железной и марганцевой руды через Украину;
уменьшение экспорта зерна на фоне уменьшения урожая и уменьшения спроса на украинскую зерновую продукцию в начале года, учитывая активизацию предложения с РФ.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от грузовых перевозок увеличились на 564,9 млн грн или 1,8%, а от пассажирских перевозок – на 511,4 млн грн (26,7%).
Недавно Временная следственная комиссия ВРУ для проверки состояния Укрзализныци представила отчет. В документе говорится о потере трети ресурсов компании и неэффективной работе руководства. Ранее СНБО инициировал введение временного руководство на УЗ из-за угрозы банкротства.
8 сентября Кабинет министров одобрил создание Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования "Укрзализныци". В него вошли представители ряда министерств и бизнес-ассоциаций.
С августа обязанности главы правления АО "Укрзализныця" исполняет Александр Камышин.
Напомним, что 2020 год Укрзализныця закончила с убытками в 11,4 млрд грн.
Экономическая правда
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