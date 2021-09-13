"Укрзализныця" получила 1,4 миллиарда убытков за полгода

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За первое полугодие 2021 года "Укрзализныця" отчиталась об 1,4 миллиарда гривень совокупных чистых убытков.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана предприятия, сообщает Марлин.

По состоянию на июль 2021 года предприятие имеет 39,1 млрд грн кредитов перед банками.

"Убыточная деятельность "Укрзализныци" вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода", – констатируют представители транспортного монополиста.

В частности, речь идет о невыполнении 6% плановых грузовых перевозок и 11,3% пассажирских перевозок. Среди негативных факторов в "Укрзализныце" также выделяют:

уменьшение транзитных перевозок железной и марганцевой руды через Украину; уменьшение экспорта зерна на фоне уменьшения урожая и уменьшения спроса на украинскую зерновую продукцию в начале года, учитывая активизацию предложения с РФ.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от грузовых перевозок увеличились на 564,9 млн грн или 1,8%, а от пассажирских перевозок – на 511,4 млн грн (26,7%).

Недавно Временная следственная комиссия ВРУ для проверки состояния Укрзализныци представила отчет. В документе говорится о потере трети ресурсов компании и неэффективной работе руководства. Ранее СНБО инициировал введение временного руководство на УЗ из-за угрозы банкротства.

8 сентября Кабинет министров одобрил создание Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования "Укрзализныци". В него вошли представители ряда министерств и бизнес-ассоциаций.

С августа обязанности главы правления АО "Укрзализныця" исполняет Александр Камышин.

Напомним, что 2020 год Укрзализныця закончила с убытками в 11,4 млрд грн.

Экономическая правда