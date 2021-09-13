Газовое ралли: цены в Европе превысили 750 долларов за тысячу кубометров

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Цены на газ на главном европейском хабе TTF выросли до 754 долларов за тысячу кубометров 13 сентября, на украинском рынке 10 сентября она составляла 22 тысячи гривень.

Об этом говорится в данных бирже ICE, обзор Украинской энергетической биржи.

Так, на прошлой неделе цены на газ в Украине росли и достигли 22 тысяч грн за тысячу кубометров в пятницу, 10 сентября.

Цены европейских хабах тоже имели тенденцию к росту. Самые низкие котировки наблюдались на хабе CEEGEX/HUDEX, которые на 10 сентября составляли 50 евро/МВт-ч. На других хабах спотовая цена была выше - до 56,72 евро/МВт-ч на хабе TGE/POLPX.

Уже в понедельник октябрьские фьючерсы на TTF котировались по цене в 754,43 доллара за тысячу кубометров (+ 4,12%), или 60,3 евро за МВт-час.

Котировки на хабе TTF фото: yahoo finance

В УЭБ объясняют, что сейчас Европа не может рассчитывать на добычу, поскольку ряд отключений прерывают потоки из Северного моря. Гигантское газовое месторождение Гронинген в Нидерландах, вероятно, закроется на три года раньше запланированного срока.

Кроме того продолжает влиять истощение российским Газпромом своих европейских газохранилищ, что усиливает дефицит газа на рынке. В то же время транзит через Украину газовый монополист не наращивает.

Так, он выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки.

Напоминаем:

Фьючерсы на газ на сентябрь продолжили устанавливать новые максимумы 6 сентября и достигли 53,34 евро за МВт-ч (679,02 долл за тысячу кубометров), аналитики допускают рост до 100 евро в случае мощных морозов.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

Экономическая правда