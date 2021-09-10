Microsoft отказался планировать дату возвращения сотрудников в офисы

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Корпорация Microsoft из-за распространения штамма "Дельта" отказалась от планов полностью вернуться в офисы с 4 октября - компания больше не будет указывать единую дату возвращения в офлайн-работы из-за непредсказуемости пандемии.

Об этом сообщается в блоге компании.

Решение отказаться от планов вернуться в офис с 4 октября приняла и соцсеть LinkedIn, которая принадлежит корпорации.

"Мы планировали, что 4 октября станет первой возможной датой для полного открытия штаба Microsoft в Редмонде и других офисов в США. Но мы изменили эти планы", - признали в Microsoft.

В компании пояснили, что, учитывая неопределенность ситуации, она не будет пытаться назначить новую дату возвращения в офисы.

При этом при принятии решений о возвращении сотрудников с дистанционной работы в офисы Microsoft будет руководствоваться рекомендациями органов здравоохранения.

Так, с момента, когда объявят, что люди могут безопасно вернуться на рабочие места, компания объявит о переходном периоде, который продлится 30 дней и позволит сотрудникам подготовиться к выходу в офис.

Напомним:

Компания Facebook отложила возвращение сотрудников в американские офисы на начало следующего года - раньше в Facebook планировали вернуться в кампусы осенью этого года.

Корпорация Apple отложила возвращение в офисы сотрудников до январе 2022 года на фоне роста случаев заболевания COVID-19.

Корпорация Google отложила до 10 января 2022 года возвращение сотрудников в офисы.

Экономическая правда