Microsoft отказался планировать дату возвращения сотрудников в офисы
Корпорация Microsoft из-за распространения штамма "Дельта" отказалась от планов полностью вернуться в офисы с 4 октября - компания больше не будет указывать единую дату возвращения в офлайн-работы из-за непредсказуемости пандемии.
Об этом сообщается в блоге компании.
Решение отказаться от планов вернуться в офис с 4 октября приняла и соцсеть LinkedIn, которая принадлежит корпорации.
"Мы планировали, что 4 октября станет первой возможной датой для полного открытия штаба Microsoft в Редмонде и других офисов в США. Но мы изменили эти планы", - признали в Microsoft.
В компании пояснили, что, учитывая неопределенность ситуации, она не будет пытаться назначить новую дату возвращения в офисы.
При этом при принятии решений о возвращении сотрудников с дистанционной работы в офисы Microsoft будет руководствоваться рекомендациями органов здравоохранения.
Так, с момента, когда объявят, что люди могут безопасно вернуться на рабочие места, компания объявит о переходном периоде, который продлится 30 дней и позволит сотрудникам подготовиться к выходу в офис.
Напомним:
Компания Facebook отложила возвращение сотрудников в американские офисы на начало следующего года - раньше в Facebook планировали вернуться в кампусы осенью этого года.
Корпорация Apple отложила возвращение в офисы сотрудников до январе 2022 года на фоне роста случаев заболевания COVID-19.
Корпорация Google отложила до 10 января 2022 года возвращение сотрудников в офисы.
Экономическая правда
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