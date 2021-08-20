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Apple отложила до января возвращение сотрудников в офисы

Пятница, 20 августа 2021, 13:35
 
фото: apple

Корпорация Apple отложила возвращение в офисы сотрудников до январе 2022 года на фоне роста случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на корпоративное письмо, разосланное сотрудникам Apple 19 августа.

Согласно письму, компания переносит с октября по меньшей мере до января возвращение в офисы.

В Apple заявили, что сообщат график возвращения в офисы за месяц до требования вернуться в офисы.

Ранее компания планировала требовать от всех сотрудников вернуться в офисы до начала сентября, а затем отложила это решение до октября.

Когда сотрудникам нужно будет вернуться в офисы, ожидается, что они должны будут работать в офисе по крайней мере три дня в неделю - понедельник, вторник и четверг с возможностью удаленной работы в среду и пятницу.

Напомним:

Ранее компания Apple отложила срок возвращения в офис своих сотрудников как минимум до октября - на фоне новой вспышки заболеваемости коронавирусом.

Компания Facebook отложила возвращение сотрудников в американские офисы на начало следующего года - раньше в Facebook планировали вернуться в кампусы осенью этого года.

Экономическая правда

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Apple коронавирус

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