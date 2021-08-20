Apple отложила до января возвращение сотрудников в офисы
Корпорация Apple отложила возвращение в офисы сотрудников до январе 2022 года на фоне роста случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на корпоративное письмо, разосланное сотрудникам Apple 19 августа.
Согласно письму, компания переносит с октября по меньшей мере до января возвращение в офисы.
В Apple заявили, что сообщат график возвращения в офисы за месяц до требования вернуться в офисы.
Ранее компания планировала требовать от всех сотрудников вернуться в офисы до начала сентября, а затем отложила это решение до октября.
Когда сотрудникам нужно будет вернуться в офисы, ожидается, что они должны будут работать в офисе по крайней мере три дня в неделю - понедельник, вторник и четверг с возможностью удаленной работы в среду и пятницу.
Напомним:
Ранее компания Apple отложила срок возвращения в офис своих сотрудников как минимум до октября - на фоне новой вспышки заболеваемости коронавирусом.
Компания Facebook отложила возвращение сотрудников в американские офисы на начало следующего года - раньше в Facebook планировали вернуться в кампусы осенью этого года.
Экономическая правда
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