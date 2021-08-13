Facebook отложил до января возвращение сотрудников в американские офисы
Компания Facebook отложила возвращение сотрудников в американские офисы на начало следующего года - раньше в Facebook планировали вернуться в кампусы осенью этого года.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
"Facebook сообщил сотрудникам в четверг, что не будет требовать от них возвращения в офисы в США до января. Ранее Facebook планировал возвращение в кампусы на осень", - пишет газета.
Отмечается, что такое решение компания приняла на фоне увеличения случаев заболевания вирусом "Дельта".
"Данные, а не даты - вот что движет нашим подходом к возвращению в офис. Мы продолжаем следить за ситуацией и работать с экспертами, чтобы обеспечить наше возвращение к офисным планам с приоритетом безопасности каждого", - заявила представитель Facebook Трейси Клейтон.
Компания заявила в четверг, что может открыть некоторые из своих офисов позже в этом году с разным уровнем занятости в зависимости от ситуации с COVID-19.
Facebook также недавно объявил, что сотрудники, которые приходят на работу в любой из американских кампусов, должны будут пройти вакцинацию против COVID-19, но эта политика будет реализована в зависимости от местных правил.
Напомним:
Ранее гендиректор Facebook Марк Цукерберг объявил, что компания позволит всем штатным сотрудникам работать дома, если их работу можно выполнять удаленно.
Экономическая правда
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