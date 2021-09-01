Google также отложил до января возвращение сотрудников в офисы

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Корпорация Google отложила до 10 января 2022 года возвращение сотрудников в офисы.

Об этом сообщил гендиректор компании Сундар Пичаи, пишет CNBC.

Отмечается, что Google уже третий раз откладывает возвращение своих сотрудников в офис на фоне распространения штамма "Дельта".

По словам гендиректора Google, новая дата - 10 января 2022 года.

В декабря 2020 года Google отложил возвращение в офисы до 1 сентября 2021 года.

После этого срока планировалось, что сотрудники должны будут работать оффлайн не менее трех дней в неделю.

А в июле Пичаи объявил о новой дате, 18 октября, и заявил, что сотрудники, которые возвращаются, должны будут пройти вакцинацию.

Напомним:

Компания Facebook отложила возвращение сотрудников в американские офисы на начало следующего года - раньше в Facebook планировали вернуться в кампусы осенью этого года.

Корпорация Apple отложила возвращение в офисы сотрудников до январе 2022 года на фоне роста случаев заболевания COVID-19.

Экономическая правда