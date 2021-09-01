Google также отложил до января возвращение сотрудников в офисы
Корпорация Google отложила до 10 января 2022 года возвращение сотрудников в офисы.
Об этом сообщил гендиректор компании Сундар Пичаи, пишет CNBC.
Отмечается, что Google уже третий раз откладывает возвращение своих сотрудников в офис на фоне распространения штамма "Дельта".
По словам гендиректора Google, новая дата - 10 января 2022 года.
В декабря 2020 года Google отложил возвращение в офисы до 1 сентября 2021 года.
После этого срока планировалось, что сотрудники должны будут работать оффлайн не менее трех дней в неделю.
А в июле Пичаи объявил о новой дате, 18 октября, и заявил, что сотрудники, которые возвращаются, должны будут пройти вакцинацию.
Напомним:
Компания Facebook отложила возвращение сотрудников в американские офисы на начало следующего года - раньше в Facebook планировали вернуться в кампусы осенью этого года.
Корпорация Apple отложила возвращение в офисы сотрудников до январе 2022 года на фоне роста случаев заболевания COVID-19.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua