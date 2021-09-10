В Минагро рассказали, сколько гектаров земель фактически поливается
В Украине на сегодня на учете 5485,3 тыс га мелиорированных земель, в том числе 2178,3 тыс га орошаемых и 3307 тыс га осушаемых земель - из них фактически поливается около 540 тыс га, а водорегулирование осуществляется на площади менее 300 тыс га.
Об этом сообщили в Минагрополитики со ссылкой на официальные статистические данные.
Отмечается, что для развития мелиорированных земель сегодня необходимы значительные капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию уже имеющихся оросительных систем и строительство новых с целью недопущения потери плодородия почв.
По словам министра агрополитики Романа Лещенко, принятие в первом чтении законопроекта № 5202-д о создании объединения водопользователей (ОВП) является важным шагом во внедрении реформы орошения.
"Одной из главных идей закона является недопущение образования монополии на водные ресурсы и инфраструктуру, а также прозрачное и справедливое тарифообразования", - отметил министр.
Также законопроект предусматривает:
- создание объединения водопользователей (ОВП);
- передачу им в управление части мелиоративной инфраструктуры;
- создание правовой базы для инвестиций в мелиорацию и упрощения административных процедур по строительству и эксплуатации мелиоративных сетей и объектов.
Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий отметил, что в случае подписания президентом ЗУ № 5202-р, программа развития оросительных систем должен заработать в 2022 году.
Напомним:
Израиль изучает возможность участия в Проекте украинского правительства по орошения земель общей площадью более 2 млн гектаров в южных регионах Украины (Одесской, Херсонской, Николаевской областях).
Американские аграрные компании-гиганты Lindsay и Cargill хотят поддержать реализацию ирригационной реформы в Украине.
Верховная Рада на заседании 8 сентября приняла за основу законопроект №5202-д о создании объединения водопользователей.
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Экономическая правда
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