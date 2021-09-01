Украина погасила еврооблигации на 1,3 миллиарда долларов

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Министерство финансов 1 сентября 2021 года погасило третью серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Из этой суммы погашение основной суммы еврооблигаций составляет 974 миллиона долларов. Еще 334,6 млн долларов является процентным платежам по еврооблигациям со сроком погашения в 2021-2027 годах.

Сентябрь является пиковым периодом по выплатам по погашению и обслуживанием госдолга. В августе 2021 года Украина должна была потратить на погашение и обслуживание госдолга 27,5 млрд грн, в сентябре - 104,9 млрд грн.

К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 3,6 млрд долларов, отметили в Минфине.

Выпуск ОВГЗ с погашением в 2021 году номинальной стоимостью 1,409 млрд долларов осуществили в 2015-16 годах по процентной ставке 7,75% в год.

В июле 2020 года с целью уменьшения пиковой нагрузки на государственный бюджет по погашению государственного долга Министерство финансов осуществило активную операцию по управлению государственным долгом, а именно выкупило еврооблигации с погашением в 2021 году на сумму 435 млн долларов.

Напоминаем:

Вице-премьер-министр экономики Алексей Любченко заявлял, что в сентябре Украина безболезненно проведет пиковые выплаты по госдолгу, средства на это есть.

Украина за счет нового выпуска еврооблигаций с погашением в 2033 году на 2 млрд долл выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму соответственно 434,819 млн долл и 371,341 млн долл.

Экономическая правда