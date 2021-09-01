Чиновников "Укрзализныци" уличили в попытке завладения бюджетных 3 миллионов

фото

Следователи Главного следственного управления Нацполиции разоблачили преступную "схему" растраты бюджетных средств должностными лицами "Укрзализныци" и служебного подлога.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в 2019 году чиновник производственного подразделения Конотопская дистанция пути регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Украинская железная дорога" по предварительному сговору с инженером производственного подразделения и директором частного предприятия составили заведомо неправдивые официальные документы, чтобы завладеть тремя миллионами гривен бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Злоумышленники подделали официальную документацию и пытались провести ремонтные работы по необоснованно завышенным ценам, добавили в ведомстве.

Отмечается, что на деньги наложен арест.

Двум должностным лицам Конотопской дистанции пути регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Украинская железная дорога" и директору частной коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (Оконченное покушение на присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК.

Сейчас досудебное расследование в уголовном движимы завершено, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напоминаем:

Кабмин назначил и.о. главы правления "Укрзализныци" Александра Камишына, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление об увольнении от этих обязанностей - заявление удовлетворили, а преемником может стать экс-менеджер в холдинге SCM Рината Ахметова.



9 августа Экономическая правда сообщила, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рекомендовал Кабинету министров назначить на должность и. о. руководителя компании Александра Камишина, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Ранее собеседники ЭП в правительстве отметили, что возложить обязанности председателя УЗ планируется на министра Кубракова. Позже эту информацию подтвердили в Мининфраструктуры.

Совет нацбезопасности выносил вопрос Укрзализныци на свое заседание 30 июля. В частности, тогда было инициировано введение временного руководства на предприятии до избрания председателя правления и формирования полноценных органов управления общества из-за критического состояния предприятия.

СНБО со ссылкой на данные Службы безопасности указывает на аварийное состояние инфраструктуры и подвижного состава, инвестиционные вопросы, трудовые, проблемы тарифного регулирования и критического состояния компании.

Совет также заявил, что экономически необоснованные тарифы УЗ могут привести к банкротству компании, а долги компании - к техническому дефолту.

Экономическая правда