Кубраков рассказал, чего ожидают от нового главы "Укрзализныци"

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При Мининфраструктуры создается Антикризисный штаб Укрзализныци, работу которого будет контролировать министр, а Александр Камышин, которого рекомендовали назначить новым и.о. главы правления, должен стать антикризисным менеджером.

Об этом сообщил в Facebook глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

"При Министерстве инфраструктуры создается Антикризисный штаб Укрзализныци, основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений. Работу штаба буду контролировать я лично", - написал он.

По словам Кубракова, в министерстве поддерживают решение наблюдательного совета УЗ о рекомендации на назначение нового и.о. главы правления.

Управленческий кризис в АО "Укрзализныця" находится в самой острой фазе за все годы независимости, состояние критической инфраструктуры стало предметом рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Впрочем, после долгих переговоров имеем наконец согласованнй всеми сторонами перечень конкретных шагов по выполнению решения СНБО", - добавил министр.

По его словам, Александр Камышин, которого наблюдательный совет УЗ на время подготовки конкурса рекомендовал правительству назначить новым и.о. главы правления, "должен стать антикризисным менеджером".

Кубраков добавил, что главными задачами для развития отрасли, которые необходимо воплотить в кратчайшие сроки, в частности, являются:

а) повышение тарифов на грузовые перевозки, без рыночных тарифов нормальное развитие Укрзализныци невозможно;

б) налаживание закупки электроэнергии непосредственно у производителя - Энергоатома;

в) привлечение на украинский рынок международных инвесторов;

г) закупка новых поездов и локомотивов.

"Внедрение этих решений в кратчайшие сроки - это то, чего мы ожидаем от нового главы Укрзализныци. Есть четкие сроки и задачи - уверен, что у нас все получится", - резюмировал министр.

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Напоминаем:

Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление об увольнении от этих обязанностей - заявление удовлетворили, а преемником может стать экс-менеджер в холдинге SCM Рината Ахметова.



9 августа Экономическая правда сообщила, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рекомендовал Кабинету министров назначить на должность и. о. руководителя компании Александра Камишина, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Ранее собеседники ЭП в правительстве отметили, что возложить обязанности председателя УЗ планируется на министра Кубракова. Позже эту информацию подтвердили в Мининфраструктуры.

Совет нацбезопасности выносил вопрос Укрзализныци на свое заседание 30 июля. В частности, тогда было инициировано введение временного руководства на предприятии до избрания председателя правления и формирования полноценных органов управления общества из-за критического состояния предприятия.

СНБО со ссылкой на данные Службы безопасности указывает на аварийное состояние инфраструктуры и подвижного состава, инвестиционные вопросы, трудовые, проблемы тарифного регулирования и критического состояния компании.

Совет также заявил, что экономически необоснованные тарифы УЗ могут привести к банкротству компании, а долги компании - к техническому дефолту.

Экономическая правда