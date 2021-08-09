Экс-менеджер Ахметова может возглавить "Укрзализныцю"

Александр Камышин фото: latifundist

Наблюдательный совет "Укрзализныци" рекомендовал Кабинету министров назначить на должность и. о. руководителя компании Александра Камышина, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

Об этом ЭП рассказали собеседники в правительстве.

По информации ЭП, документы на назначение Камышина уже были направлены в правительство. Назначение может состояться уже на ближайшем заседании Кабмина.

Сейчас Камишин занимает должность советника министра инфраструктуры Александра Кубракова.

До этого он работал в KPMG на должности аудитора (2006-2008 гг), в фонде Томаш Фиала Dragon Capital (2008-2012 гг), генеральным директором KMZ Industries. С июля 2011 года - издатель Latifundist Media.

С апреля 2012 по апрель 2019 года занимал должность менеджера по инвестициям SCM Рината Ахметова. В это же время был членом наблюдательного совета компании Portinvest. С января 2020 года - управляющий партнер Fortior Capital.

Ранее "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве сообщала, что возложить обязанности главы УЗ планируется на министра Кубракова. Позже эту информацию подтвердили в Мининфраструктуры.

Совет нацбезопасности выносил вопрос Укрзализныци на свое заседание 30 июля. В частности, тогда было инициировано введение временного руководства на предприятии до избрания главы правления и формирования полноценных органов управления общества из-за критического состояния предприятия.

В то же время совмещать должность министра и руководителя "Укрзализныци" Кубраков не может из-за конфликта интересов, говорится в материале ЭП.

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Напоминаем:

На заседании СНБО 30 июля было инициировано введение временного руководства на Укрзализныце. Причина заключается в критическом состоянии предприятия, что представляет угрозу нацбезопасности.

СНБО со ссылкой на данные Службы безопасности говорит об аварийном состоянии инфраструктуры и подвижного состава, инвестиционных вопросах, трудовых, проблемах тарифного регулирования и критическом состоянии компании.

Совет также заявил, что экономически необоснованные тарифы УЗ могут привести к банкротству компании, а долги компании - к техническому дефолту.

Николай Топалов, ЭП