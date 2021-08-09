Курс валют на 9 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
9 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,78 - 26,80 гривни;
Евро - 31,49 - 31,52 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,75 - 26,94 гривни. Евро покупают по 31,37 гривни, продают по 31,77 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,87 - 26,95 гривни, евро - 31,56 - 31,70 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 9 августа на уровне 26,83 гривни.
6 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни.
6 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни.
Экономическая правда
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