Гривня на закрытии межбанка укрепилась

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6 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,80 - 26,82 гривни;

Евро - 31,55 - 31,58 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,80 - 26,98 гривни. Евро покупают по 31,56 гривни, продают по 31,90 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,85 - 28,92 гривни, евро - 31,67 - 31,80 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 6 августа на уровне 26,94 гривни.

6 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни.

5 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,93 гривни.

Экономическая правда