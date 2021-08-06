Курс валют на 6 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки

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6 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,86 - 26,88 гривни;

Евро - 31,77 - 31,79 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,82 - 27,05 гривни. Евро покупают по 31,65 гривни, продают по 31,98 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,98 - 28,95 гривни, евро - 31,77 - 31,86 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 6 августа на уровне 26,94 гривни.

5 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,93 гривни.

Экономическая правда