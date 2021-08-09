Курс гривни к доллару резко укрепился

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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 9 августа на уровне 26,83 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,68 грн (на 6 августа – 31,90 гривни).

Напоминаем:

6 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,86 - 26,88 гривни.

6 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82 гривни.

Экономическая правда