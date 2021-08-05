Офіційний курс: гривня ослабла до долара

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 6 серпня на рівні 26,94 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,90 грн (на 5 серпня – 31,95 гривні).