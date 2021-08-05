Офіційний курс: гривня ослабла до долара
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 6 серпня на рівні 26,94 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,90 грн (на 5 серпня – 31,95 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 5 серпня на рівні 26,91 гривні.
5 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 — 26,95 гривні.
5 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,91 — 26,93 гривні.
4 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.
Економічна правда
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