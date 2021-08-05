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Офіційний курс: гривня ослабла до долара

Четвер, 5 серпня 2021, 19:10
 
фото: нбу

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 6 серпня на рівні 26,94 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,90 грн (на 5 серпня – 31,95 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 5 серпня на рівні 26,91 гривні.

5 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 — 26,95 гривні.

5 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,91 — 26,93 гривні.

4 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.

Економічна правда

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