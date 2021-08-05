Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

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5 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,91 — 26,93 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,91 — 26,93 гривні;

Євро — 31,85 — 31,87 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,86 — 27,05 гривні. Євро купують за 31,70 гривні, продають за 32,02 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,07 – 26,97 гривні, євро – 31,85 – 31,91 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 серпня на рівні 26,84 гривні.

5 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 — 26,95 гривні.

4 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.

Економічна правда