Шмыгаль анонсировал выпуск гособлигаций на 20 миллиардов для ипотечных программ
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что планируется выпуск гособлигаций в размере 20 млрд грн для финансирования ипотечных программ.
Об этом он сказал, открывая заседание правительства.
"В этом году по инициативе президента наше правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%". Этот проект направлен на расширение ипотечных инструментов, с помощью которых украинские семьи смогут получать квартиры на понятных, прозрачных, доступных условиях.
Сейчас программой уже воспользовались 648 семей, а общий объем кредитования составил 550 млн грн", - отчитался Шмыгаль.
По его словам, правительство готовит различные инструменты, "чтобы расширить возможности для украинцев получать доступное жилье".
"В частности, планируется выпуск государственных облигаций в размере 20 млрд грн для того, чтобы значительно большее количество людей смогло воспользоваться ипотечными программами", - сказал премьер.
Читайте также: Ипотека от Зеленского: как взять кредит под 7% и какие существуют риски
Доступна ли ипотека Зеленского? Как журналисты ЭП брали кредит под 7% и что из этого вышло
Ипотека не для всех. Кто получит жилье от Зеленского под 5% по новой программе
Напоминаем:
Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 2 августа выдали 648 кредитов на общую сумму 550,3 млн грн.
По состоянию на 19 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 584 кредитных договоров на сумму 496,4 млн грн, в основном - на вторичном рынке.
По состоянию на 26 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 614 кредитных договора на сумму 522,1 млн грн, в основном - на вторичном рынке.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua