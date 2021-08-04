Шмыгаль анонсировал выпуск гособлигаций на 20 миллиардов для ипотечных программ

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Премьер Денис Шмыгаль заявил, что планируется выпуск гособлигаций в размере 20 млрд грн для финансирования ипотечных программ.

Об этом он сказал, открывая заседание правительства.

"В этом году по инициативе президента наше правительство ввело программу "Доступная ипотека под 7%". Этот проект направлен на расширение ипотечных инструментов, с помощью которых украинские семьи смогут получать квартиры на понятных, прозрачных, доступных условиях.

Сейчас программой уже воспользовались 648 семей, а общий объем кредитования составил 550 млн грн", - отчитался Шмыгаль.

По его словам, правительство готовит различные инструменты, "чтобы расширить возможности для украинцев получать доступное жилье".

"В частности, планируется выпуск государственных облигаций в размере 20 млрд грн для того, чтобы значительно большее количество людей смогло воспользоваться ипотечными программами", - сказал премьер.

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Напоминаем:

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 2 августа выдали 648 кредитов на общую сумму 550,3 млн грн.

По состоянию на 19 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 584 кредитных договоров на сумму 496,4 млн грн, в основном - на вторичном рынке.

По состоянию на 26 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 614 кредитных договора на сумму 522,1 млн грн, в основном - на вторичном рынке.

Экономическая правда