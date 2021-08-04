В июле рынок новых легковых авто вырос на 16% – ассоциация

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В июле 2021 года украинцы купили и зарегистрировали почти 9,8 тыс новых легковых авто - количество регистраций возросло на 16% по сравнению с прошлогодним показателем.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что в июле украинцы приобрели и зарегистрировали 9768 авто, при этом, лучший результат на рынке продемонстрировала японская марка Toyota (1535 авто, + 34%).

На втором месте - Renault (1301 авто, -10%), замыкает топ-3 Kia (800 авто, + 87%).

Также в топ-5 Skoda (618 авто, + 35%) и Hyundai (465 авто, + 5%).

При этом, бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV4, за июль автомобили этой модели получили 659 регистрационных номеров.

"Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 58,1 тыс новых легковых автомобилей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Напомним:

За июнь 2021 года 8,8 тыс новых авто пополнили автопарк Украины - это на 21% больше, чем в прошлом году.

В марте 2021 года в Украине реализовали и зарегистрировали более 9 тыс авто - по сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых автомобилей выросли на 45%.

В апреле 2021 года украинцы купили и поставили на учет более 10 тыс новых легковых авто - это почти втрое больше, чем годом ранее.

Экономическая правда