В июне рынок новых легковых авто вырос на 21% – ассоциация
За июнь 2021 года 8,8 тыс новых авто пополнили автопарк Украины - это на 21% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что этот показатель - почти на 36% больше июньского доковидного 2019 года.
Регистрации новых машин выросли на 4% относительно результата предыдущего месяца.
При этом, самой популярной маркой июня стала Toyota - 1296 авто, +25% (год назад была Renault).
На втором месте - Renault (986 авто, -15%), на третьем - Kia (742 авто, +10%).
Также в топ-5 Skoda (609 авто, +27%) и Hyundai (441 авто, +11%).
Бестселлером месяца стал Toyota Rav-4 (547 авто).
Всего за первое полугодие в Украине зарегистрировали 48,4 тыс новых легковых автомобилей - это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним:
В марте 2021 года в Украине реализовали и зарегистрировали более 9 тыс авто - по сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых автомобилей выросли на 45%.
В апреле 2021 года украинцы купили и поставили на учет более 10 тыс новых легковых авто - это почти втрое больше, чем годом ранее.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua