В июне рынок новых легковых авто вырос на 21% – ассоциация

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За июнь 2021 года 8,8 тыс новых авто пополнили автопарк Украины - это на 21% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что этот показатель - почти на 36% больше июньского доковидного 2019 года.

Регистрации новых машин выросли на 4% относительно результата предыдущего месяца.

При этом, самой популярной маркой июня стала Toyota - 1296 авто, +25% (год назад была Renault).

На втором месте - Renault (986 авто, -15%), на третьем - Kia (742 авто, +10%).

Также в топ-5 Skoda (609 авто, +27%) и Hyundai (441 авто, +11%).

Бестселлером месяца стал Toyota Rav-4 (547 авто).

Всего за первое полугодие в Украине зарегистрировали 48,4 тыс новых легковых автомобилей - это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним:

В марте 2021 года в Украине реализовали и зарегистрировали более 9 тыс авто - по сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых автомобилей выросли на 45%.

В апреле 2021 года украинцы купили и поставили на учет более 10 тыс новых легковых авто - это почти втрое больше, чем годом ранее.

Экономическая правда