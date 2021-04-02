В марте рынок новых легковых авто вырос на 45% – ассоциация

В марте 2021 года в Украине реализовали и зарегистрировали более 9 тыс авто - по сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых автомобилей выросли на 45%.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что в отношении февраля 2021 года спрос вырос на почти 43%.

"Также март стал самым урожайным месяцем первого квартала текущего года. Ведущую позицию на рынке, как и в прошлом году, сохранила за собой Renault. В марте новые автомобили этой французской марки получили 1256 украинских регистрационных номеров. По сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых Renault увеличились на три процента", - говорится в сообщении.

Далее идет Toyota - 1171 авто (+77%). Замыкает топ-3 KIA (646 авто, +12%).

Также в топ-5 Skoda (627 авто, в 2,3 раза больше по сравнению с мартом прошлого года) и Volkswagen (525 авто).

"Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам марта стал автомобиль Toyota RAV4, который выбрали 644 покупателя.

Всего в первом квартале 2021 года в Украине свою первую регистрацию прошли 21,1 тыс новых легковых авто, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - добавили в ассоциации.

Напомним:

Ранее сообщалось, что с начала года первую регистрацию в Украине прошли почти 53 тыс подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы - это в 4,4 раза больше реализации новых авто за этот же период.

Экономическая правда