В апреле украинцы купили более 10 тысяч новых легковых авто – ассоциация

В апреле 2021 года украинцы купили и поставили на учет более 10 тыс новых легковых авто - это почти втрое больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Такой значительный апрельский рост регистраций новых авто объясняется исключительно низкой базой сравнения, причиной которой является жесткие карантинные ограничения из-за COVID-19, действовавшие в Украине в прошлом году.

Относительно предыдущего месяца текущего года спрос на новые авто увеличился на 11 процентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидирует на рынке японская марка Toyota (продажи в годовом измерении выросли почти в четыре раза - до 1618 шт.).

Также в топ-3 - Renault (+ 58%, 1215 регистраций) и KIA (рост более чем в 3 раза, 830 авто).

Далее идут Skoda (+ 242%, 616 новых авто) и Volkswagen (рост продаж более чем в 9 раз, 482 авто).

"Бестселлером месяца стал кроссовер KIA Sportage - 640 новых автомобилей этой модели пополнили в апреле украинский автопарк.

Всего с начала года на украинском рынке было зарегистрировано 31,1 тыс новых легковых автомобилей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - добавили в ассоциации.

Напомним:

В марте 2021 года в Украине реализовали и зарегистрировали более 9 тыс авто - по сравнению с прошлым годом мартовские регистрации новых автомобилей выросли на 45%.

Экономическая правда