"Укргазбанк" выдал первый в Украине кредит на покупку сельхозземли

фото: пресс-служба банка

"Укргазбанк" выдал первый в Украине кредит на приобретение сельскохозяйственной земли - кредитные средства предоставили на 7 лет.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Заемщиком стал Олег из Кропивницкого, занимающейся выращиванием зерновых культур уже 24 года. Он получил кредит на покупку сразу нескольких участков общей площадью почти 28 га в Долинском районе на Кировоградщине", - заявили в банке.

"Мы долго ждали открытия рынка сельскохозяйственной земли и вот наконец украинцы могут свободно покупать и продавать такие участки, а мы можем им в этом помочь. Раньше это было невозможно из-за моратория, который действовал еще с 1992 года.

Мы тщательно готовились к этому событию, разрабатывали удобные условия кредитования. Сейчас есть еще несколько заявок из разных уголков Украины и, конечно, после этого успешного кейса, убеждены, что желающих станет еще больше", - сказал директор департамента розничного банкинга "Укргазбанка" Максим Ярославский.

Напоминаем:

По состоянию на 2 августа 2021 года заключено 3277 сделок в рамках действующего рынка земли.

По состоянию на 29 июля заключено 2591 соглашение в рамках действующего рынка земли.

По состоянию на 23 июля заключено 1757 сделок от старта рынка земли.

За месяц работы рынка земли уже заключили 2901 договор, общая сумма которых составила 210 млн грн - один гектар, по подсчетам Минагрополитики, стоит 40 тысяч грн.

Читайте также: Рынок открывается с 1 июля: как купить или продать землю по новому закону

Экономическая правда