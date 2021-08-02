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Месяц после открытия рынка земли: количество сделок перевалило за 3 тысячи

Понедельник, 2 августа 2021, 17:00
 
unsplash

По состоянию на 2 августа 2021 года заключено 3277 сделок в рамках действующего рынка земли.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4327 нотариусов.

Всего заявлений - 4848, из них согласовано 4268, в очереди на рассмотрение - 18 отказ получили 562.

Информация о количестве договоров и площади земли:

№з/п

Область

2021-07-01 - 2021-08-01

Кіл-ть

Площа, га

1

 Вінницька

236

341,0317

2

 Волинська

182

255,5491

3

 Дніпропетровська

145

403,0816

4

 Донецька

42

103,95208

5

 Житомирська

106

140,8115

6

 Закарпатська

63

81,2543

7

 Запорізька

62

132,5979

8

 Івано-Франківська

82

37,387

9

 Київ

49

3,0418

10

 Київська

475

475,05842

11

 Кіровоградська

168

537,6334

12

 Луганська

20

16,5731

13

 Львівська

57

29,79632

14

 Миколаївська

40

147,7735

15

 Одеська

26

38,8736

16

 Полтавська

368

845,7035

17

 Рівненська

59

57,027

18

 Сумська

249

313,8672

19

 Тернопільська

54

59,2357

20

 Харківська

183

658,8432

21

 Херсонська

105

396,727

22

 Хмельницька

147

218,2971

23

 Черкаська

137

203,1758

24

 Чернівецька

44

29,07

25

 Чернігівська

178

400,7501

26

ВСЬОГО

3277

5927,11192

Напоминаем:

По состоянию на 29 июля заключено 2591 соглашение в рамках действующего рынка земли.

По состоянию на 23 июля заключено 1757 сделок от старта рынка земли.

За месяц работы рынка земли уже заключили 2901 договор, общая сумма которых составила 210 млн грн - один гектар, по подсчетам Минагрополитики, стоит 40 тысяч грн.

Экономическая правда

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Минагрополитики рынок земли

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