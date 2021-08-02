Месяц после открытия рынка земли: количество сделок перевалило за 3 тысячи

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По состоянию на 2 августа 2021 года заключено 3277 сделок в рамках действующего рынка земли.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4327 нотариусов.

Всего заявлений - 4848, из них согласовано 4268, в очереди на рассмотрение - 18 отказ получили 562.

Информация о количестве договоров и площади земли:

№з/п Область 2021-07-01 - 2021-08-01 Кіл-ть Площа, га 1 Вінницька 236 341,0317 2 Волинська 182 255,5491 3 Дніпропетровська 145 403,0816 4 Донецька 42 103,95208 5 Житомирська 106 140,8115 6 Закарпатська 63 81,2543 7 Запорізька 62 132,5979 8 Івано-Франківська 82 37,387 9 Київ 49 3,0418 10 Київська 475 475,05842 11 Кіровоградська 168 537,6334 12 Луганська 20 16,5731 13 Львівська 57 29,79632 14 Миколаївська 40 147,7735 15 Одеська 26 38,8736 16 Полтавська 368 845,7035 17 Рівненська 59 57,027 18 Сумська 249 313,8672 19 Тернопільська 54 59,2357 20 Харківська 183 658,8432 21 Херсонська 105 396,727 22 Хмельницька 147 218,2971 23 Черкаська 137 203,1758 24 Чернівецька 44 29,07 25 Чернігівська 178 400,7501 26 ВСЬОГО 3277 5927,11192

Напоминаем:

По состоянию на 29 июля заключено 2591 соглашение в рамках действующего рынка земли.

По состоянию на 23 июля заключено 1757 сделок от старта рынка земли.

За месяц работы рынка земли уже заключили 2901 договор, общая сумма которых составила 210 млн грн - один гектар, по подсчетам Минагрополитики, стоит 40 тысяч грн.

Экономическая правда