Месяц после открытия рынка земли: количество сделок перевалило за 3 тысячи
По состоянию на 2 августа 2021 года заключено 3277 сделок в рамках действующего рынка земли.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Отмечается, что подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4327 нотариусов.
Всего заявлений - 4848, из них согласовано 4268, в очереди на рассмотрение - 18 отказ получили 562.
Информация о количестве договоров и площади земли:
|
№з/п
|
Область
|
2021-07-01 - 2021-08-01
|
Кіл-ть
|
Площа, га
|
1
|
Вінницька
|
236
|
341,0317
|
2
|
Волинська
|
182
|
255,5491
|
3
|
Дніпропетровська
|
145
|
403,0816
|
4
|
Донецька
|
42
|
103,95208
|
5
|
Житомирська
|
106
|
140,8115
|
6
|
Закарпатська
|
63
|
81,2543
|
7
|
Запорізька
|
62
|
132,5979
|
8
|
Івано-Франківська
|
82
|
37,387
|
9
|
Київ
|
49
|
3,0418
|
10
|
Київська
|
475
|
475,05842
|
11
|
Кіровоградська
|
168
|
537,6334
|
12
|
Луганська
|
20
|
16,5731
|
13
|
Львівська
|
57
|
29,79632
|
14
|
Миколаївська
|
40
|
147,7735
|
15
|
Одеська
|
26
|
38,8736
|
16
|
Полтавська
|
368
|
845,7035
|
17
|
Рівненська
|
59
|
57,027
|
18
|
Сумська
|
249
|
313,8672
|
19
|
Тернопільська
|
54
|
59,2357
|
20
|
Харківська
|
183
|
658,8432
|
21
|
Херсонська
|
105
|
396,727
|
22
|
Хмельницька
|
147
|
218,2971
|
23
|
Черкаська
|
137
|
203,1758
|
24
|
Чернівецька
|
44
|
29,07
|
25
|
Чернігівська
|
178
|
400,7501
|
26
|
ВСЬОГО
|
3277
|
5927,11192
Напоминаем:
По состоянию на 29 июля заключено 2591 соглашение в рамках действующего рынка земли.
По состоянию на 23 июля заключено 1757 сделок от старта рынка земли.
За месяц работы рынка земли уже заключили 2901 договор, общая сумма которых составила 210 млн грн - один гектар, по подсчетам Минагрополитики, стоит 40 тысяч грн.
Экономическая правда
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