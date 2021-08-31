Все разделы
Укр / Рус

Акции Apple достигли рекорда после слухов о спутниковой связи в iPhone 13

Вторник, 31 августа 2021, 16:23
 
фото: apple

Акции техгиганта Apple на торгов 30 августа выросли на 3% и установили новый максимум для компании со значением в 153,12 доллара – накануне появились слухи о наличии в iPhone 13 спутниковой связи.

Об этом говорится в данных Markets Insider.

Акции компании на закрытии торгов выросли до рекорда в 153,12 доллара, после чего на ранних торгах 31 августа упали до 152,57 доллара.

 
Markets Insider

Компания Apple в сентябре во время презентации должна анонсировать выпуск нового поколения смартфонов iPhone, официальной даты релиза пока нет. Однако 31 августа Bloomberg сообщило, что Apple может добавить в будущие iPhone спутниковую связь на случай экстренных ситуаций.

Такая функция даст владельцам смартфонов возможность связаться со службами спасения там, где нет сети.

Кроме того, пишет Bloomberg, на фоне слухов о новой технологии iPhone акции компании спутниковой связи Globalstar взлетели на 64% на торгах 30 августа. Ранее она сообщила о соглашении с компанией, название которой не разглашали, по разработке новой услуги. Это стало основой для спекуляций о ее возможном сотрудничестве с Apple.

Напоминаем:

Компания Apple должна в сентябре анонсировать выпуск нового поколения смартфонов iPhone - аналитики говорят, что наибольшие изменения будут касаться камер и процессора, всего будет не так много обновлений.

Компания Apple отчиталась о 21,7 млрд долл прибыли за квартал, который закончился в июне, это - лучший результат за 45-летнюю историю компании.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Apple технології

powered by lun.ua
Материалы по теме
Apple планирует добавить в iPhone спутниковую связь на случай экстренных ситуаций – СМИ 31 августа 2021, 11:55
Apple купила сервис для стриминга классической музыки Primephonic 31 августа 2021, 09:55
Цены на продукцию Apple могут вырасти из-за дефицита микросхем – СМИ 27 августа 2021, 18:54
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!