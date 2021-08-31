Акции Apple достигли рекорда после слухов о спутниковой связи в iPhone 13

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Акции техгиганта Apple на торгов 30 августа выросли на 3% и установили новый максимум для компании со значением в 153,12 доллара – накануне появились слухи о наличии в iPhone 13 спутниковой связи.

Об этом говорится в данных Markets Insider.

Акции компании на закрытии торгов выросли до рекорда в 153,12 доллара, после чего на ранних торгах 31 августа упали до 152,57 доллара.

Markets Insider

Компания Apple в сентябре во время презентации должна анонсировать выпуск нового поколения смартфонов iPhone, официальной даты релиза пока нет. Однако 31 августа Bloomberg сообщило, что Apple может добавить в будущие iPhone спутниковую связь на случай экстренных ситуаций.

Такая функция даст владельцам смартфонов возможность связаться со службами спасения там, где нет сети.

Кроме того, пишет Bloomberg, на фоне слухов о новой технологии iPhone акции компании спутниковой связи Globalstar взлетели на 64% на торгах 30 августа. Ранее она сообщила о соглашении с компанией, название которой не разглашали, по разработке новой услуги. Это стало основой для спекуляций о ее возможном сотрудничестве с Apple.

Напоминаем:

Компания Apple должна в сентябре анонсировать выпуск нового поколения смартфонов iPhone - аналитики говорят, что наибольшие изменения будут касаться камер и процессора, всего будет не так много обновлений.

Компания Apple отчиталась о 21,7 млрд долл прибыли за квартал, который закончился в июне, это - лучший результат за 45-летнюю историю компании.

Экономическая правда