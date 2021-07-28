Лучший результат за 45 лет: прибыль Apple выросла до почти 22 миллиардов долларов

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Компания Apple отчиталась о 21,7 млрд долл прибыли за квартал, который закончился в июне, это - лучший результат за 45-летнюю историю компании.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

При этом, выручка компаний за квартал выросла 36% до 81,4 млрд долл против ожидаемых аналитиками 73,33 млрд долл.

В пересчете на акцию Apple заработала 1,30 долл, это превысило ожидания аналитиков (ожидали 1,01 долл за акцию).

Сообщается, что каждый из основных продуктовых линеек Apple росла более чем 12% в годовом измерении.

При этом, продажи iPhone выросли почти на 50% в годовом измерении (39,57 млрд долл против 34,01 млрд долл).

Напомним:

Цена акции американской компании Apple на торгах 9 июля превысила отметку в 145 долл, обновив свой январский рекорд себестоимости (тогда стоимость каждой ценной бумаги составила 143,16 долл).

Экономическая правда