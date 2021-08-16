Apple планирует в сентябре представить новый iPhone – СМИ

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Компания Apple должна в сентябре анонсировать выпуск нового поколения смартфонов iPhone - аналитики говорят, что наибольшие изменения будут касаться камер и процессора, всего будет не так много обновлений.

Об этом пишут The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков и Bloomberg.

"Мы ожидаем, что Apple представит новые модели где-то в следующем месяце, как и каждый год.

Apple, конечно, не говорит о том, что будет в будущем. Представитель компании отказался комментировать будущие новинки", - пишет газета.

Аналитики, опрошенные изданием, говорят, что новые iPhone Pro и Pro Max, в частности, будут иметь улучшенную камеру с поддержкой портретного режима (автоматическое размытие фона) видео, а также улучшится само качество видеосъемки.

Как пишет Марк Гурман из Bloomberg, ожидается, что дизайн смартфона не претерпит серьезных изменений, кроме небольшой выемки в верхней части экрана.

Также Гурман пишет, что смартфон получит быстрый чип A15.

Он также ожидает новых возможностей камеры (портретный режим видео, новая система фильтров на основе искусственного интеллекта, более качественную запись видео в ProRes для моделей Pro).

"Несмотря на довольно легкие обновления, я думаю, что эти новые модели следует называть iPhone13 - а не 12S. Apple использует фирменный знак "S", чтобы сигнализировать о том, что новый iPhone не является столь значительным обновлением, но такие модели все еще часто имеют ключевые новые функции, которые потребители требовали", - пишет Гурман.

Предполагается также, что расширится использование сети 5G на большее количество стран Азии и Европы - об этом заявил аналитик Juniper Research Адам Уирс.

Напомним:

Компания Apple отчиталась о 21,7 млрд долл прибыли за квартал, который закончился в июне, это - лучший результат за 45-летнюю историю компании.

Экономическая правда