У 2020 році транзит газу до Європи зменшився на 38%

У 2020 році транзит газу до Європи через газотранспортну систему склав 55,8 млрд куб. м, що на 38% менше, у порівнянні з 2019 роком.

Про це повідомляє оператор ГТС.

У 2020 році Оператор ГТС протранзитував до Європи 55,8 млрд куб. м газу (-38% у порівнянні з 2019 роком). Обсяги транспортування газу з Європи до України за аналогічний період склали 15,9 млрд куб. м (+12% у порівнянні з 2019 роком).

Серед ключових чинників зниження у операторі називають запуск нових газопроводів в обхід України, а також зменшення попиту на блакитне паливо в ЄС та значні запаси газу в європейських ПСГ.

При цьому Газпром вже повністю розрахувався за весь обсяг замовлених потужностей згідно з контрактом, в якому передбачена умова "качай або плати, - додають в повідомленні.

Також зазначається, що у західному напрямку було протранзитовано 51,9 млрд куб. м газу (-32%). Зокрема, у Польщу – 3,8 млрд, Словаччину – 38,5 млрд, Угорщину – 9,6 млрд. У південному напрямку транзит склав 3,9 млрд куб. м (-70%). Із них 0,9 млрд – у Румунію та 3,0 млрд – у Молдову.

Директор ГТС Сергій Макогон наголосив, що у 2020 році Оператор ГТС України на 100% виконав свої ключові завдання – забезпечив надійне транспортування газу для українських споживачів та у повному обсязі виконав зобов’язання щодо транзиту газу в ЄС та Молдову.

Нагадуємо:

Транзитна угода з Газпромом передбачає бронювання потужностей в обсязі 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / добу) у 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках. Минулого року транзит склав на 14% менше (або на 9,2 млрд куб. м), ніж передбачено угодою.