Без газотранспортної системи України Європа на 80% залежатиме від газогонів Газпрому

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Голова оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон заявив, що у разі скорочення транзиту після 2024 року ГТС потрібно буде суттєво оптимізовувати, внаслідок чого Європа залежатиме на 80% від газогонів російського Газпрому.

Про це повідомляє пресслужба Оператора.

Він пояснив, що щорічно Україна споживає близько 30 млрд м3 газу, з яких 20 млрд — власний видобуток, і ще 10 млрд — імпорт. Відтак, каже він, українська ГТС працюватиме у будь-якому випадку.

"Головне питання полягає у тому, чи залишиться Україна транзитною країною після 2024 року. Якщо ні, то Оператор ГТС буде вимушений суттєво оптимізувати систему, щоб витрати на утримання ГТС не лягли на плечі українського споживача", – зазначив Макогон.

За його словами, проблема полягає у тому, що відновити повноцінну роботу ГТС після закриття компресорних станцій буде неможливо. Відтак ГТСУ не зможе бути "резервним варіантом" для Європи на випадок, наприклад, ремонту Північного потоку.

Макогон продовжив: "В Європі думають, що в такому разі зможуть сказати: "Давайте український транзит". Але, на жаль, такого не буде. Якщо ми проведемо оптимізацію, повернутися назад буде неможливо".

Тобто без нового довгострокового транзитного договору Україна муситиме оптимізувати газотранспортну систему, внаслідок чого Європа на 80% залежатиме від газогонів Газпрому (Північні потоки та Турецькі), зауважив голова ГТС.

Нагадуємо:

Очільник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон раніше розповідав, що на сьогодні ОГТС отримує 80% доходів від надання послуг транзиту. Йдеться про 1,3 млрд доларів на рік. Близько 1 млрд дол з цих грошей йде на експлуатацію системи.

Економічна правда