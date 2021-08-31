Курс валют на 31 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки

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31 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,86 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,87 - 26,89 гривни;

Евро - 31,77 - 31,80 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,78 - 26,97 гривни. Евро покупают по 31,46 гривни, продают по 31,83 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,84 - 26,92 гривни, евро - 31,56 - 31,68 гривни.