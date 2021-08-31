Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 31 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки

Вторник, 31 августа 2021, 11:05
 
фото: нбу

31 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,86 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,87 - 26,89 гривни;

Евро - 31,77 - 31,80 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,78 - 26,97 гривни. Евро покупают по 31,46 гривни, продают по 31,83 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,84 - 26,92 гривни, евро - 31,56 - 31,68 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 31 августа на уровне 26,86 гривни.

30 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,87 гривни.

30 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,86 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
НБУ установил курс гривни на последний день лета 30 августа 2021, 19:20
Гривня стабильна на закрытии межбанка 30 августа 2021, 17:22
Курс валют на 30 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки 30 августа 2021, 11:14
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!