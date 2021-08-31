Курс валют на 31 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
31 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,86 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,87 - 26,89 гривни;
Евро - 31,77 - 31,80 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,78 - 26,97 гривни. Евро покупают по 31,46 гривни, продают по 31,83 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,84 - 26,92 гривни, евро - 31,56 - 31,68 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 31 августа на уровне 26,86 гривни.
30 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,87 гривни.
30 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,86 гривни.
Экономическая правда
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