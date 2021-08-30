Гривня стабильна на закрытии межбанка

ФОТО: НБУ/FLICKR

30 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,86 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,84 - 26,86 гривни;

Евро - 31,66 - 31,68 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,82 - 27,02 гривни. Евро покупают по 31,48 гривни, продают по 31,82 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,89 - 26,94 гривни, евро - 31,57 - 31,69 гривни.

Напоминаем:

30 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,87 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 30 августа на уровне 26,93 гривни.

Экономическая правда