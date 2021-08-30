НБУ установил курс гривни на последний день лета
Понедельник, 30 августа 2021, 19:20
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 31 августа на уровне 26,86 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,70 грн (на 30 августа - 31,66 гривни).
Напоминаем:
30 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,87 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 30 августа на уровне 26,93 гривни.
30 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,86 гривни.
Экономическая правда
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