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НБУ установил курс гривни на последний день лета

Понедельник, 30 августа 2021, 19:20
 
фото: нбу

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 31 августа на уровне 26,86 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,70 грн (на 30 августа - 31,66 гривни).

Напоминаем:

30 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,87 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 30 августа на уровне 26,93 гривни.

30 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,84 - 26,86 гривни.

Экономическая правда

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