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Курс валют на 30 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Понеділок, 30 серпня 2021, 11:14
 
фото: нацбанк/flickr

30 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 — 26,87 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,85 — 26,87 гривні;

Євро — 31,67 — 31,69 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,84 — 27,04 гривні. Євро купують за 31,49 гривні, продають за 31,85 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,96 – 27,02 гривні, євро – 31,63 – 31,79 гривні.

Нагадуємо:

27 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,91 — 26,93 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 30 серпня на рівні 26,93 гривні.

Економічна правда

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