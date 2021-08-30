Гривня починає тиждень з різкого зниження до долара

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 30 серпня на рівні 26,93 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,66 грн (на 27 серпня – 31,51 гривні).

Нагадуємо:

27 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 — 26,85 гривні.

27 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,91 — 26,93 гривні.

Економічна правда