Гривня починає тиждень з різкого зниження до долара
Понеділок, 30 серпня 2021, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 30 серпня на рівні 26,93 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,66 грн (на 27 серпня – 31,51 гривні).
Нагадуємо:
27 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 — 26,85 гривні.
27 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,91 — 26,93 гривні.
Економічна правда
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