Расхождение цен за гектар на рынке земли сейчас большое – КШЭ

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Сейчас в 54% случаях земельных сделок зафиксированы цены в Реестре имущественных прав, чаще всего продают по 31,5 тыс грн/га.

Об этом во время пресс-конференции рассказал доцент Киевской школы экономики, руководитель Центра исследований продовольствия и землепользования Олег Нивьевский.

"Я бы хотел, чтобы все поняли и услышали, что сейчас к ценам нужно достаточно осторожно относиться. Потому что небольшое количество сделок с начала открытия рынка. Поэтому стоит при каких-то выводах быть максимально осторожным", - пояснил он.

"Сейчас в 54% случаях сделок зафиксированы цены в Реестре имущественных прав, хотя в законодательстве предусмотрена прямая норма фиксации цен на земельные участки", - отметил Нивьевский.

По его словам, нужно работать, чтобы в 100% сделок регистрировались цены.

В частности, по словам Нивьевского, по состоянию на 25 августа на Хмельнитчине и в Донецкой области регистрация цен в сделках достигает 80%, в то же время в Луганской, Ивано-Франковской и в Закарпатской процент регистрации цен в сделках купли-продажи земли - до 30%.

Нивьевский добавил, что расхождение цен за гектар на рынке пока довольно большое, но чаще всего продают по 31,5 тыс грн/га.

Напоминаем:

По состоянию на 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн/га.

На 25 августа заключены 9072 сделки в рамках рынка земли, который начал работать с 1 июля - среди всех областей больше всего торгуют землей в Киевской области.

Среднее количество сделок в день в рамках рынка земли - около 200, средний размер земельного участка - около 2 га.

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Экономическая правда