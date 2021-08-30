Рынок земли: где заключили больше всего сделок за 2 месяца

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Среднее количество сделок в день в рамках рынка земли - около 200, средний размер земельного участка - около 2 га.

Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Дзьоба.

По его словам, на сегодня зарегистрировано 10 623 сделки, переход право собственности состоялось почти по 23 тыс га - по состоянию на конец августа.

"По состоянию на конец июля, напомню, было около 6,5 тыс га. Поэтому мы видим тенденцию к увеличению объема сделок купли-продажи", - сказал Дзьоба.

По словам заместителя министра, среднее количество сделок в день - около 200, средний размер земельного участка - около 2 га.

В Минагрополитики добавили, что больше всего сделок (более 1 тыс) заключено в Полтавской области, где владельцев сменили почти 2700 гектаров.

Далее в топ-3 Харьковщина (684 сделки, 2616 га) и Кировоградская обл (555 сделок, 2074 га).

"Это соответствует предыдущим прогнозам. Эти области являются лидерами аграрного рынка", - резюмировал Дзьоба.

Также он рассказал о структуре покупателей.

"Около 4400 - это количество уникальных покупателей. Большинство сделок (до 99%) заключаются физическими лицами. Но не стоит забывать, что возможность покупать землю имеют и юридические лица. Но это не касается так называемой "подмораторной" земли (земли сельхозназначения)", - пояснил замминистра.